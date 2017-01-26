Штайнмайер 27 января передаст полномочия главы МИД ФРГ стороннику снятия санкций с РФ

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Германии.

«В пятницу, 27 января 2017 года, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер передаст свой пост своему преемнику Зигмару Габриэлю на специальных мероприятиях», – говорится в сообщении.

Читайте такжеШульц поборется с Меркель за кресло канцлера, на главу МИД метит противник санкций против РФ - немецкие СМИ

Отмечается, что на церемонии, помимо сотрудников Министерства иностранных дел, будут другие приглашенные гости.

Как сообщал УНИАН, осенью Габриэль, который выступал за снятие санкций с России, заявлял о своем намерении претендовать на пост главы МИД Германии, в случае если нынешний глава немецкого внешнеполитического ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер будет избран новым президентом страны.