Штайнмайер сложил полномочия министра иностранных дел Германии

Бывший глава МИД ранее был выдвинут кандидатом на пост президента ФРГ, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеБорьба за кресло канцлера Германии: рейтинги Меркель и Шульца сравнялись - СМИ

Бывший глава МИД ранее был выдвинут кандидатом на пост президента ФРГ, сообщает Радио Свобода.

Президент ФРГ Йоахим Гаук освободил Штайнмайера от должности главы внешнеполитического ведомства и передал его полномочия бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю.

На церемонии в резиденции главы государства присутствовала канцлер Ангела Меркель.

Штайнмайер, бывший лидер германской Социал-демократической партии, имеет один из самых высоких рейтингов популярности в немецкой политике.

Президент Германии избирается сроком на пять лет Федеральным собранием - конституционным органом, созываемым специально для этой цели. Президент ФРГ исполняет представительские функции и обладает правом помилования заключённых.