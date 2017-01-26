Украинская сторона на переговорах по Донбассу заявила об опасности гуманитарной катастрофы

Об этом сообщает Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы.

«Из-за обстрелов ряд населенных пунктов могут остаться без воды, что может привести к гуманитарной катастрофе», – отметила она.

По словам Олифер, украинская сторона обратила внимание на тот факт, что безопасность – основная составляющая Минского процесса.

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«Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме. В том числе должна быть соблюдена линия разграничения, установленная Меморандумом от 19 сентября 2014 года. Восстановление этой линии – один из главных компонентов безопасности в регионе», – написала Олифер.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сегодня на брифинге в Киеве подчеркнула, что Россия до сих пор не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей.