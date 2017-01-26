Украинская сторона на переговорах по Донбассу заявила об опасности гуманитарной катастрофы
Сегодня вечером состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, на которой основное внимание было уделено бесперебойной работе Донецкой фильтровальной станции.
Об этом сообщает Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы.
«Из-за обстрелов ряд населенных пунктов могут остаться без воды, что может привести к гуманитарной катастрофе», – отметила она.
По словам Олифер, украинская сторона обратила внимание на тот факт, что безопасность – основная составляющая Минского процесса.
Читайте такжеЭксперт объяснил, почему рушится алгоритм перемирия на Донбассе
«Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме. В том числе должна быть соблюдена линия разграничения, установленная Меморандумом от 19 сентября 2014 года. Восстановление этой линии – один из главных компонентов безопасности в регионе», – написала Олифер.
Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сегодня на брифинге в Киеве подчеркнула, что Россия до сих пор не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей.