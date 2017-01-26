МИД: Россия до сих пор не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила сегодня на брифинге в Киеве.

“Россия как подписант Минских договоренностей не выполнила до сих пор, по состоянию на сегодняшний день, 26 января, ни одного пункта Минских договоренностей. Фактически прошло уже три года с момента незаконной оккупации Крыма, 2,5 года с момента заключения Минских договоренностей, Россия не выполнила даже первого пункта — прекращения огня”, - отметила Беца.

По ее словам, Россия в очередной раз демонстрирует абсолютное нежелание и неготовность выполнять Минские договоренности и способствовать деэскалации ситуации на Донбассе.

В то же время Беца отметила, что Украина как подписант Минских соглашений верна каждому их пункту и выполняет их.

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“Вместе с тем, это дорога с двусторонним движением, и Россия должна выполнить эти договоренности. Это единственный алгоритм, который существует сейчас для деэскалации ситуации на Донбассе. Мы призываем наших международных партнеров, в частности по «нормандской четверке», усилить давление на Россию с требованием выполнить Минские договоренности”, - сказала она.

Справка УНИАН. В Минске 12 февраля 2015 г. состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, которыми, среди прочего, предусмотрено прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.