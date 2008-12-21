Литвин хочет пересмотреть внешнюю политику Украины

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за необходимость пересмотра внешней политики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал во время встречи с жителями Иванкова Киевской области.

По словам В.ЛИТВИНА, «она (внешняя политика – УНИАН) должна иметь серьезное прагматическое измерение», и в первую очередь Украина должна «возобновить нормальный разговор с Россией».

Как добавил председатель ВР, необходимо определиться, «где мы можем поддерживать друг друга».

По его словам, необходимо осознать, где есть украинские рынки сбыта продукции.

В.ЛИТВИН отметил, что разговаривал с представителями российского парламента, и есть предварительные договоренности о необходимости возобновления работы межпарламентской комиссии.

По его словам, раньше такая комиссия работала и совместно решала многие важные для обеих стран вопросы.