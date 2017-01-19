Пинчук отказался комментировать свою статью о "болезненных компромиссах" с Россией (видео)

15:42, 19 января 2017
Политика
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Бизнесмен Виктор Пинчук отказался комментировать свою статью в Wall Street Journal, посвященную "урегулированию" конфликта на востоке Украины.

Пинчук не захотел комментировать свою статью / Фото УНИАН

В связи с публикацией статьи в адрес Пинчука звучали обвинения в сепаратизме и намерениях "сдать" Донбасс, передает РБК-Украина.

"Нет, нет, спасибо вам большое", - заявил он во время общения с журналистами на просьбу прокомментировать статью.

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Ранее Wall Street Journal опубликовал официальный ответ администрации Порошенко на скандальную статью миллиардера Виктора Пинчука, в которой тот предлагал Украине уступить крымским вопросом и стремлением к членству в ЕС и НАТО для решения конфликта на Донбассе.

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Теги: #Пинчук#Давос#статья