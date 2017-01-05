"Не торгуем территорией Украины": на Банковой прокомментировали заявления Пинчука по Донбассу

Колонка за подписью заместителя главы администрации президента Константина Елисеева обнародована на сайте WSJ, пишет Европейская правда.

Позиция АП опубликована под заголовком "Уважение к Украине крайне важно для достижения стабильного мира"

Елисеев категорически отрицает возможность компромисса по ключевым пунктам, предложенным Пинчуком.

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"Не могу согласиться с его призывом к компромиссу, который базируется на опасениях. Страх и слабость – плохие советники. Они только разогревают аппетиты России", - заявил Елисеев.

В статье перечислены три ключевые позиции Украины.

"Нет развороту европейской и евроатлантической интеграции. Это было бы сдачей независимости и суверенитета Украины", - подчеркнули в АП.

"Нет – торговле территорией Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть предметом торговли за мир", - пишет Елисеев, реагируя на предложение Пинчука.

"Нет выборам на Донбассе, пока российские (военные) сапоги остаются на украинской земле", - добавил он. По мнению АП, "договоренности на условиях России являются неправильной политикой".

Как известно, Пинчук считает, что условия для проведения справедливых местных выборов на оккупированной части Донбасса не возможно достичь, пока Украина не восстановит свой полный контроль, но предложил не обращать внимание, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированы Россией, и попробовать провести там местные выборы.

Также он предлагает подумать над временным отказом от членства в Европейском Союзе и от приобретения членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) в краткосрочной и среднесрочной перспективе.