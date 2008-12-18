В УНИАН снова позвонили пираты

Сомалийские пираты, которые вышли на связь с агентством УНИАН, призывают Украину к ускорению переговорного процесса. Свою обеспокоенность пассивностью украинской стороны выразил один из представителей пиратов, позвонив по телефону в УНИАН (полностью интервью читайте здесь).

"Мы вели переговоры три месяца, но проблема до сих пор не решена. Мы хотим включить масс-медиа в решение этой проблемы", - сказал он.- Украинцы не знают, что делается на борту. Команда не имеет никаких контактов с кем-то за пределами судна".

Пираты отказываются иметь дело с британским адвокатом, который выступает на стороне Украины. "Мы хотим иметь дело с украинцами непосредственно, а не через британского адвоката, чей интерес один – деньги", - заявил представитель пиратов.