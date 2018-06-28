Сомалийские пираты просят Украину приобщиться к переговорам

18 декабря в 12.45 представитель сомалийских пиратов снова позвонил по телефону в УНИАН. (О чем мы говорили с ним раньше – читайте здесь). В этот раз мы попросили вести разговор от УНИАН Кристиана Беккера, гражданина ЮАР, который шесть лет прожил в Сомали, хорошо знает особенности этой страны, знаком с языком местного населения. Вот изложение нашего разговора.

Назовите, пожалуйста, ваше имя...

Прошу, не спрашивайте мое имя. Не спрашивайте также о членах переговорной команды или о моем местопребывании, я могу лишь сказать, что нахожусь возле Найроби (похоже, наш собеседник передвигался, потому что связь была неустойчива. –Авт.). Я представляю группу, которая называется “Сомали органик солюшн”. Она поставляет продукты питания и все необходимое команде “Фаины”. Можете называть меня мистер Ай, если хотите.

Пожалуйста, не задавайте никаких политических, религиозных вопросов и не пытайтесь узнать, где я точно нахожусь. (Сомали – мусульманская страна. – Авт.). Можете ставить вопросы о самих переговорах или о состоянии, в котором находится команда.

Мне тяжело разговаривать по телефону, потому что очень сильный ветер и плохой сигнал.

Сколько людей задействовано в переговорах?

Каких переговорах? Весь переговорный процесс ведет моя команда, я возглавляю переговорную группу. Я посредник в переговорах с адвокатами, масс-медиа, государственными органами.

Вы поддерживаете контакт с украинской командой?

Да. Хочу, чтобы вы знали, что команда свободна в своем передвижении. Они могут ходить по судну, и все здоровы. Проблема та, что на корабле нет горючего...

Ваша цель звонка в УНИАН...

Я хочу, чтобы Украина знала, что здесь происходит. Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что Украина была очень мало представлена на протяжении всех трех месяцев переговорного процесса. Цель переговорной команды – помочь украинцам добраться домой еще до Рождества. Я хотел бы, чтобы все были освобождены к Рождеству.

Мне не нравится, как месс-медиа освещает эту ситуацию.

Ни один украинец не был привлечен к переговорному процессу. Здесь нет ни одного украинца на месте – ни переговорщика, ни представителя прессы.

Я хочу чтобы украинцы знали, что здесь происходит, и были вовлечены в этот процесс.

Поскольку переговоры не завершились за три месяца, я хочу чтобы пресса приняла в этом более активное участие.

Значит ваша главная цель звонка в УНИАН – выразить свою обеспокоенность?

Да. Мы вели переговоры три месяца, но проблема до сих пор не решена. Мы хотим включить масс-медиа в решение этой проблемы.

Украинцы не знают, что происходит на борту. Команда не имеет никаких контактов с кем-то за пределами судна.

Мы имели дело лишь с одним британским адвокатом, который выступал на стороне Украины. Но мы хотели бы исключить из процесса британского адвоката. Мы хотим иметь дело с украинцами напрямую, а не через британского адвоката, чей интерес один – деньги.

А как относительно платы пиратам? Что вам известно об этом?

Мы говорили сначала о 30 миллионах, потом 20, спустились до трех. Но моя главная обеспокоенность не деньги. Моя главная обеспокоенность – как помочь людям, как помочь украинцам. Мы хотели бы получить решение до пятницы.

Как нам убедиться, что вы тот, за кого себя выдаете?

Можете послать своего корреспондента в Сомали, я берусь доставить его на судно и гарантировать его безопасность.

Если бы мы приняли это приглашение, как лучше лететь – через Эфиопию или Кению?

Если вы решите кого-то прислать, мы обсудим детали – как лучше лететь.

Мы говорим не о деньгах, а хотим помочь вашим ребятам вернуться домой. “Сомали органик солюшн” хочет положить конец этой ситуации и помочь каждому, кто в нее попал.

Я не понимаю, почему украинцы не принимают в этом участие.

Пришлите вашего представителя из УНИАН, и я буду сопровождать его.

Мы обговорим такую возможность...

Кто будет заниматься моряками, когда их отпустят? Откуда они получат помощь, если они не имеют никакой поддержки из Украины?

Я контактировал с Ниной (Карпачевой? – Авт.). Она также не понимает, почему Украина не вовлечена в этот процесс.

Разговариваете ли вы на языке Сомали?

Я от смешанного брака – европейско-сомалийского. Поэтому меня избрали в качестве переговорщика...

Почему Украина прячется? Где Украина в переговорах? Почему Украина не задействована в переговорах непосредственно? Мы хотим вести переговоры с украинской командой, а не с британским адвокатом.

Благодарю, господин Ай, за вашу откровенность.

Благодарю вас, что выслушали. Я позвоню по телефону вам опять через несколько часов.

Кристиан Беккер, Владимир Ильченко, Оксана Романюк