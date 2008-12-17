У Тимошенко прогнозируют на 2009 год существенное замедление инфляции

Правительство на заседании в среду приняло Постановление об уточнении основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2009 год.

Об этом УНИАН сообщил секретариат Кабинета Министров Украины.

Как сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, в соответствии с данным решением, в основу прогноза положен оптимистичный сценарий развития экономики, в частности предусматривается рост ВВП на уровне 0,4% к предыдущему году, индекс потребительских цен – 109,5% (декабрь до декабря), индекс цен производителей – 112%.

По словам Б.ДАНИЛИШИНА, уточненные макропоказатели учитывают последствия реализации системных антикризисных мер правительства. Министр отметил, что уточненные макропоказатели предполагают улучшение динамики мировых цен, а соответственно – спрос на внешних рынках металла.

Министр экономики также объяснил, что в соответствии с новым сценарием экономического и социального развития страны на следующий год, спрос в экономике будет поддерживаться на минимально-достаточном уровне, в частности, благодаря проведению индексации заработной платы как для бюджетной сферы, так и для экономики в целом.

Правительство также прогнозирует существенное замедление инфляционной динамики по сравнению с предыдущими двумя годами вследствие сокращения или существенного замедления роста внутренних цен. В частности, индекс потребительских цен на 2009 год прогнозируется на уровне 9,5%.