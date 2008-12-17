Старый-новый Посол Грузии возвращается в Украину

Григол КАТАМАДЗЕ снова займет пост Посла Грузии в Украине. Об этом сегодня в Тбилиси заявил министр иностранных дел Грузии Григол ВАШАДЗЕ, сообщили УНИАН в Посольстве Грузии в Украине.

В Посольстве отметили, что Г.КАТАМАДЗЕ уже занимал должность Посла Грузии в Украине 2000-2007 гг.

Как передает ИА "Новости-Грузия" глава МИД Грузии Г.ВАШАДЗЕ сегодня на брифинге в МИД Грузии представил новые кандидатуры послов Грузии в ряде зарубежных стран.

Части из них парламент Грузии утвердил полномочия, часть пройдет обсуждение в парламенте в ближайшие дни.

В частности, послом Грузии в США назначается бывший заместитель министра обороны Грузии Бату КУТЕЛИЯ, спецпредставителем Грузии в ООН – бывший секретарь Совета нацбезопасности Грузии Александр (Каха) ЛОМАЯ, послом Грузии в Великобритании - Георгий БАДРИДЗЕ, послом Грузии в Турции – Тариэл ЛЕБАНИДЗЕ, в Израиле - Вахтанг ДЖАОШВИЛИ, в Украине – Г.КАТАМАДЗЕ, в Венгрии - Звиад ЧУМБУРИДЗЕ, в Чехии - Нино НАКАШИДЗЕ.

Бывший посол Грузии в Украине Мераб АНТАДЗЕ назначается Послом Грузии в организации ГУАМ, бывший посол в Великобритании Гела ЧАРКВИАНИ назначается послом Грузии в Международной морской организации (с резиденцией в Лондоне).

Пока не названы кандидатуры новых послов в Эстонии, Туркменистане и в Узбекистане.

Глава МИД Грузии от имени президента и премьера Грузии поблагодарил послов в остальных странах за работу.

Справка УНИАН. Г.КАТАМАДЗЕ родился 12 августа 1961 года в г. Кутаиси, Грузия. В 1985 году закончил факультет международного права и международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко, и сразу после окончания до 1993 года занимал ряд должностей в министерстве внутренних дел Грузии.

В 1995-1998 годах занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посланника в Посольстве Грузии в Украине, после чего в 1998 году стал заместителем министра обороны Грузии по вопросам военной политики и международного военного сотрудничества.

В 2000 году стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Украине. Кандидат юридических наук.

С ноябре 2007 года работал заместителем министра иностранных дел Грузии.

С 1 апреля 2008 года - директор развития международного бизнеса Банка Грузии (Bank of Georgia, Тбилиси).