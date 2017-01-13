Задержанный судья-взяточник фигурировал в скандале с присвоением "Межигорья" - СМИ

Задержанным вчера за взятку судьей Хозяйственного суда Киева оказался Любомир Головатюк. Об этом сообщает "Украинская правда".

Читайте такжеСуд арестовал тысячу бутылок алкоголя Януковича из Межигорья, в коллекции есть вина со 100-летней выдержкой

Издание отмечает, что его фамилия фигурирует в ряде журналистских расследований, которые обличали схему передачи резиденции "Межигорье" Януковичу. Также в этом его обвиняли активисты протестных акций.

В обнародованной декларации Головатюка указано, что судья и его семья владеют квартирой площадью 86,9 кв.м в Киеве, а в 2011 году у него появился дом площадью 189,9 кв.м в Тужилові Яготинского района. Там же у судьи есть два земельных участка площадью 3060 кв. м и 2499 кв м. Кроме того, судья имеет земельный участок в Борисполе 800 кв м. У его жены есть земельный участок 2800 кв. м в Згуровском районе Киевской области и половина дома площадью 18 кв м.

Ездит Головатюк на Toyota Land Cruiser 200, задекларированная стоимость 263,100 тысяч гривень, также у него есть KIA Credos. Сколько она стоит – судья написал, что не знает.

Жена Головатюка владеет 60% ООО "Ягопак" которое производит упаковки.

В прошлом году Головатюк задекларировал 234,867 тысяч зарплаты и 36,210 тысяч пенсии.

Доходы его супруги скромнее: 113500 тысяч зарплаты и 821 грн процентов.

При этом у судьи на счетах в банках 250 тысяч, у жены в банке полмиллиона, еще 90 тысяч грн она одолжила.

Кроме того, фамилия Головатюка встречается в СМИ в контексте ряда сомнительных судейских решений.

Напомним, 12 января в ГПУ объявили о задержании на горячем судьи-взяточника. Как пояснили в ведомстве, судья за решение в высших инстанциях Хозяйственного суда вопросов в пользу взяткодателя пытался получить у предпринимателя 16000 долларов.