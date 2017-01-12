"Рыбалка на взяточников": в Киеве задержали судью, который вымогал у предпринимателя $16 тысяч (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с САП и СБУ был задержан на горячем судью Хозяйственного суда г. Киева, который мошенническим способом пытался получить у предпринимателя 16000 долларов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, судья требовал деньги за решение в высших инстанциях Хозяйственного суда вопросов в пользу взяткодателя.