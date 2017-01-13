НАБУ получило возможность изъять документы об облигациях, которые купили партнеры Гонтаревой

Такое решение 27 декабря принял Соломенский суд Киева, пишет Украинская правда.

Постановление действует в течение одного месяца.

Отмечается, что с 24 октября 2016 года НАБУ расследует возможную растрату 3,5 млн евро служебными лицами Министерства финансов по предварительному сговору.

Читайте такжеНАБУ начало расследование деятельности Гонтаревой (документ)

Как известно, в 2013 году Минфин выбрал "Банк Первый" для размещения кредитных средств "Укрэнерго". Тогда этот банк контролировал нардеп и сын тогдашнего генпрокурора Артем Пшонка.

В 2014 году "Банк Первый" был переименован в "БГ Банк" и заместитель министра финансов Виталий Лисовенко подписал договор, по которому кредитные средства, выделенные "Укрэнерго, перечислили в этот банк. При этом Минфин и Нацбанк не обратили внимание на то, что после Евромайдана у банка существенно ухудшились показатели.

Осенью 2014 года НБУ назначил в банк своего куратора. Далее из банка начали выводить активы.

В частности, "БГ Банк", имея облигации внутреннего государственного займа стоимостью 4,6 млн долларов, продал их за 8 тысяч гривен фирме с признаками фиктивности. После ряда перепродаж облигации по рыночной цене выкупила компания из группы ICU, совладелицей которого до назначения главой Нацбанка была Гонтарева.

В декабре 2014-го, после продажи облигаций, Нацбанк Валерии Гонтаревой признал "БГ Банк" неплатежеспособным. Суд также дал доступ НАБУ к решениям и переписка НБУ о признании "БГ Банка" неплатежеспособным.