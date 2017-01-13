Скрепный энурез

Дональд Трамп еще не вступил в должность, но уже вступил в целый ряд разнообразных куч – из скандалов. Во всяком случае, так преподносят публике некоторую информацию из боевого прошлого избранного президента США.

Свежая куча связана с вбросом в Великобритании информации о том, что Трамп был завербован российской ФСБ на почве трехлетней давности похождений сексуального характера в Москве во время конкурса красоты. Неизвестно – правда это или вымысел, но огромное количество СМИ с восторгом эту новость опубликовали. Причем больше всего – СМИ российских.

Победа Трампа преподносилась чуть ли не как личный успех полковника Путина

В связи с этим возникает ряд наблюдений и размышлений.

Это что – Трампа в России уже не любят? Он же был прям таки надёжа, награда за муки от проклятого Обамы. Какие ликования были, какой восторженный трам-пам-пам доносился из соседских СМИ и соцсетей. Победа Трампа преподносилась чуть ли не как личный успех полковника Путина.

И вдруг – на тебе. И стукач гэбэшный, и проституток нанял, чтобы они помочились в постель в номере московского отеля Ritz, где ранее проживал Обама. Чем Трамп успел так провиниться перед Россией – не совсем понятно. Не тех людей на должности назначить собрался? Или, может, еще чего?

Эх, скоротечна любовь русских народных масс. Ну, на то тоже скрепы есть: «оказался наш отец не отцом, а сукою», это в свое время о Сталине, если кто не в курсе.

Скандалы на тему телесного низа при всей своей популярности в наше гибридное время практически не работают

Но тут другой момент примечателен. Насчет сотрудничества Трампа с российскими спецслужбами доказать еще надо. Особенно в наш гибридный век. Извольте показать заявление о готовности стучать, завершающееся словами «Донесения буду подписывать кличкой «Шалун» или что-нибудь в этом роде. Да бог с ним, этим сотрудничеством. Другое зацепило – гостиничный эпизод, густо замешанный на теме мочи.

Ну, во-первых, скандалы на тему телесного низа при всей своей популярности в наше гибридное время практически не работают. Сколько интересного видео, например, вываливали и в России (Скуратов, Шендерович, Касьянов), и у нас (сами знаете), а толку ноль. Люди, в основном, снисходительно относятся к сексуальным шалостям – никто не безгрешен. На постсоветском пространстве вообще ежели человек нажрался там или трахнул кого-то, то это, скорее, доблесть, а не порок. Что делать? Завидовать.

Того же Билла Клинтона, когда он изменил будущему госсекретарю США с Моникой Левински, осуждали не за грехопадение, а за то, что соврал под присягой. Что до Трампа, то даже если и было чего, то с него спрос невелик. Ведь Дональд Трамп изначально позиционировал себя как Плохиш. Человек с репутацией и поведением эпатажного гаера может позволить себе намного больше, чем ординарный политик. И американские избиратели проголосовали именно за Плохиша, и возможно, как раз потому, что это Плохиш.

Создается впечатление, что моча в России обрела сакральный и скрепный статус

Такие ситуации должны волновать только законную супругу господина Трампа. Но судя по многочисленным фотографиям, Мелания Трамп – женщина современная, далекая от пуританских моральных норм, со своими представлениями о мерах допустимого.

А во-вторых, в росСМИ налицо фрейдистская проекция собственных грехов. Утопив свою спортивную честь в допинг-пробах собственных олимпийцев, Россия теперь норовит отплатить врагам той же монетой. То есть, образно говоря, для того, чтобы обоср… Трампа, его решили обосс... Почти в прямом смысле слова.

Создается впечатление, что моча в России обрела сакральный и скрепный статус. И Трампа жгут ею как напалмом. Но насколько это разумно?

Если бы у российских дипломатов и чекистов были мозги, то им следовало бы немедленно и громко дезавуировать обвинения в адрес Трампа. И проверенными устами своих спикеров громко заявить: «Как? Быть того не может – чтобы наши славные органы с холодными руками и чистым сердцем подсматривали, подслушивали, записывали и шантажировали гостей нашей Родины! Такое исключается по определению! Не могите гнусно клеветать!» А если в обамкинской постели и была какая-то моча, то только его, Обамы, собственная: не все расплескал ночами в мытищинских подъездах.

Потому что Трамп, вступив в должность, может действительно проявить злопамятство и мстительность и метафорически утопить в этой пропагандистской моче немало российских инициатив и персоналий. Кстати, его конфликт с Мэрил Стрип говорит о том, что он может быть обидчивым.

Игорь Левенштейн