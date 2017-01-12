НАБУ расследует факт незаконного обогащения еще одним народным депутатом

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины зарегистрировали очередное уголовное производство по факту незаконного обогащения народным депутатом (ст.368-2, ч.3 Уголовного кодекса Украины). Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 11 января по результатам анализа данных, приведенных в его е-декларации», - проинформировали в ведомстве.

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В общей сложности, отметили в НАБУ, детективы зарегистрировали 22 уголовных производства по результатам анализа сведений, приведенных в е-декларациях, которые касаются действий 21 человека: шести народных депутатов, 11 судей, двух председателей районных государственных администраций, одного заместителя областного совета, одного руководителя центрального органа исполнительной власти.

Вместе с тем в ведомстве не назвали фамилии лиц, в отношении которых проводится расследование.

В НАБУ напомнили, что сведения о первых уголовных производствах по результатам анализа данных в е-декларациях были внесены в ЕРДР 17 ноября 2016 года.