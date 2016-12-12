НАБУ продолжает анализировать е-декларации: открыли еще семь дел

Как сообщается на сайте НАБУ, Бюро начало расследование еще семи уголовных производств на основании анализа информации в е-декларациях. Сведения об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований в течение 7-9 декабря.

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В частности, два дела открыли по факту внесения недостоверных данных народными депутатами (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). Одно — за незаконное обогащение заместителя председателя облсовета (ч.3 ст. 368-2 УК Украины – «незаконное обогащение лица, которое занимает особо ответственное положение»).

Сведения о еще четырех уголовных делах внесли в ЕРДР по факту незаконного обогащения и внесения недостоверных сведений в е-деклараций тремя судьями. В отношении двух судей детективы Бюро расследуют преступление, предусмотренное ч.2. ст. 368-2 УК Украины. Третий судья фигурирует в двух делах по фактам незаконного обогащения (ч.3 ст. 368-2 УК Украины) и внесении недостоверных сведений в е-декларацию (ст. 366-1 УК Украины).

«Таким образом, общее количество дел, зарегистрированных детективами Бюро по результатам анализа е-деклараций, составляет 10», - подчеркнули в НАБУ.

Вместе с тем в ведомстве не назвали фамилии лиц, в отношении которых проводится расследование.

В НАБУ напомнили, что 17 ноября были зарегистрированы первых три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в е-декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и одно — представителя судебной ветви власти. Досудебное расследование в этих производствах продолжается.

Как сообщал УНИАН, 31 октября 2016 года завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Украинские чиновники задекларировали 30 млрд грн средств, почти половина из которых - наличные. Также чиновники задекларировали большое количество движимого и недвижимого имущества, оценочная стоимость которого явно превышает официальные доходы, полученные на государственной службе.