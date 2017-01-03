ГПУ не заинтересовала встреча Кононенко с экс-министром экологии времен Януковича, дела закрыты (документы)

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ответ ГПУ на запрос.

"Сведения, указанные в запросе, относительно возможной встречи народного депутата Игоря Кононенко в ресторане в Вене с бывшим министром экологии. (Злочевским - УП) не касались предмета расследования уголовного правонарушения, совершенного З., соответственно в рамках уголовных производств не исследовались", - отметили в ответе на запрос.

Никакой информации о том, известна ли им вообще суть разговора, и, следовательно, допрашивали ли сотрудники ГПУ Кононенко после этой встречи, в ответе не указано.

В то же время в ГПУ сообщили, что расследование по эпизодам, в которых проходят компании Злочевского, прекращено.

Дело расследовал департамент по особо важным делам в сфере экономики, который называют департаментом Кононенко-Грановского.

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В соответствии с ответом, досудебное расследование от 6 августа 2014 года осуществлялось по подозрению Злочевскому в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст 368-2 УК (незаконное обогащение лица, имеющего ответственное служебное положение) по подозрению главного бухгалтера ООО "Эско-Север" в уклонении от уплаты налогов и последующем отмывании средств.

"По результатам досудебного расследования в указанном уголовном производстве по подозрению Злочевского не установлены нарушения налогового законодательства по вопросам полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц Злочевским за соответствующий период, что подтверждается проведенными внеплановыми документальными проверками государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе ГУ ГФС Киева", - сказано в сообщении.

В ответе отмечается, что эти выводы подтверждаются решением Центрального уголовного суда Великобритании от 21 января 2015 года и заключением эксперта по результатам проведения судебно-экономической экспертизы от 6 февраля 2015 года.

Поэтому 1 ноября 2016 года прокурор в производстве вынес постановление о закрытии уголовного производства в части о незаконном обогащении в отношении Злочевского, и относительно уклонения от налогов и отмывания средств.

В ответе также отмечается, что главный бухгалтер "Эско-север". занизила налог на прибыль на сумму 33 099 840 гривен. "Во время досудебного расследования причиненный ущерб в уголовном производстве обществом возмещен в полном объеме", - говорится в ответе. В документе сообщается, что эти средства были перечислены в бюджет, а вместе с ними и 15 549 920 гривень штрафа. После этого прокуратура через суд освободила бухгалтера от уголовной ответственности.

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Что касается группы компаний Burisma Holdings, где Злочевский является конечным бенефициаром, то в ответе на запрос отмечается, что в суд направлены ходатайства об освобождении от уголовной ответственности в отношении должностных лиц этих компаний. Причиной такого решения стало "полное возмещение причиненных убытков".

"В целом сумма уплаты в госбюджет составила 180 млн гривен", - говорится в ответе.