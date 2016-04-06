Кононенко отрицает причастность к связанному с "Газпромом" оффшору
Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил, что не имеет причастности к скандальной оффшорной компании Intraco Management Ltd.
Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
"Сообщаю: это "старая утка", которая уже распространялась не раз еще до появления информации о "панамских оффшорах" и которая не имеет никакого отношения к действительности... Информация о якобы причастности Президента Порошенко и меня к компании Intraco Management Ltd не соответствует действительности. Чем вообще эта компания занимается мне, естественно, неизвестно", - говорится в сообщении.
Українськими ЗМІ почала «гуляти» інформація про нібито причетність Президента Порошенка та мене до компанії Intraco...Posted by Igor Kononenko on Tuesday, April 5, 2016
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Напомним, ранее СМИ сообщали, что якобы связанная с президентом Intraco Management Ltd занимается торговыми операциями с продуктами, а также топливом производства Московского НПЗ, принадлежащего "Газпрому"