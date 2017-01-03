Адвокаты Януковича требуют через суд обеспечить заслушивание показаний экс-президента

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе адвокатского объединения Aver Lex.

«Адвокаты Виктора Януковича обратились в Окружной административный суд города Киева с иском к Печерскому райсуду столицы об обеспечении конституционного права их клиента на правосудие и на предоставление показаний по делам, по которым ему выдвигаются подозрения», - говорится в сообщении.

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Как отметил адвокат Януковича Виталий Сердюк, системные отказы Печерского райсуда Киева, взятые у его подзащитного объяснения по всем предъявленным ему подозрениям и, в частности, недавно по поводу государственной измены – «это грубое нарушение личного права человека на защиту, гарантированное рядом нормативно-правовых актов, и угроза вынесения необоснованного приговора».

«Любому гражданину нашего государства Конституции Украины, УПК, Международным пактом о гражданских и политических правах, Конвенцией о защите прав человека гарантировано право быть допрошенным по делу, в котором выдвигаются обвинения. Печерским районным судом уже неоднократно эти гарантии нарушались и моему клиенту безосновательно отказывалось в предоставлении в судебных процессах показаний, без которых невозможно объективно установить истину», - подчеркнул адвокат.

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В связи с этим, продолжил он, защита требует признания противоправным лишение Печерским райсудом Януковича права на правосудие и права предоставить суду показания. «Мы подали иск 28 декабря 2016 года и надеемся, что решением Окружного административного суда города Киева суд будет обязан выполнить требования статей 55 и 129 Конституции Украины, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, Международного пакта о гражданских и политических правах человека и допросить Виктора Януковича лично», - подчеркнул Сердюк.

Напомним, суд отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в проведении видеоконференции во время рассмотрения ходатайства Генеральной прокуратуры о возможности его заочного осуждения по обвинению в государственной измене.

В постановлении суда, “в удовлетворении ходатайства стороне защиты отказать на основании отсутствия оснований для проведения видеодопроса”. В свою очередь в комментарии журналистам прокурор Руслан Кравченко отметил, что Генпрокуратура через два месяца передаст в суд для рассмотрения по существу материалы уголовного производства против Януковича.