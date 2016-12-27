Суд отказался проводить видеодопрос Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял сегодня Печерский районный суд Киева.

Как отмечается в постановлении суда, "в удовлетворении ходатайства стороны защиты отказать на основании отсутствия оснований для проведения видеодопроса".

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В свою очередь в комментарии журналистам прокурор Руслан Кравченко отметил, что Генпрокуратура через два месяца передаст в суд для рассмотрения по существу материалы уголовного производства против Януковича.

"На протяжении двух месяцев, нам этого времени достаточно, если мы сегодня получим решение о проведении заочного досудебного осуждения, чтобы передать материалы дела для рассмотрения по существу", - сказал Кравченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Печерский райсуд Киева должен определиться относительно возможности заочного осуждения Януковича по обвинению в государственной измене. Соответствующее ходатайство было направлено военной прокуратурой Генпрокуратуры.

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28 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде зачитал экс-президенту сообщение о подозрении. В тот день Янукович в режиме видеоконференции давал показания по делу в отношении 5 бывших «беркутовцев».

Экс-президент подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, ведении агрессивной войны, то есть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.