Дело о госизмене Януковича: защита потребует допроса экс-президента в режиме видеоконференции
Защита бывшего президента-беглеца Виктора Януковича будет настаивать на проведении допроса в деле госсовет в режиме видеоконференции.
Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает «112 Украина».
Сердюк заявил, что до сих пор остается не пройденной процедура вручения подозрения.
"Этот процесс нельзя считать тем, который имел в виду Луценко, поскольку речь идет о предоставлении разрешения следователя на проведение соответствующего заочного досудебного расследования. По сути, это дело не имеет перспектив для рассмотрения, поскольку мы еще не прошли первый процессуальный шаг - вручение подозрения ... Будем настаивать на том, чтобы суд принял решение о применении аналогичной Святошинском суда процедуры допроса в рамках видеоконференции", - сказал он.
Читайте такжеСуд дал разрешение на задержание Януковича (документ)
Адвокат отметил, что Янукович подчеркивал необходимость допроса.
"По данному делу сейчас будет подано от его имени (Януковича - ред.) ходатайство, подписанное им собственноручно, о проведении его допроса в рамках этого дела. Он подчеркивал необходимость его допроса как в Ростове-на-Дону во время видеоконференции, так и сейчас будет подано соответствующее ходатайство в канцелярию", - добавил адвокат.
Ранее, глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал, при каких условиях экс-президента Виктора Януковича могут допросить лично, а не в режиме видеоконференции.
"Если он явится на следствие или будет выдан как экстрадированный в Украину, то, конечно, допрос будет происходить лично. Материалы от адвоката Януковича относительно того, что якобы до смертей на Майдане были причастны и лидеры Євромайдану, следствию еще не поступали. Надеюсь, что поступят. Следователями, прокурорами регулярно мониторится интернет и фильмы, которые появляются, дают разные взгляды событий. Они переглядываются, приобщаются к материалам дела, проверяются на возможность того, могут ли они быть использованы в качестве доказательств", - сказал Горбатюк
Как сообщал УНИАН, ГПУ заявила о готовности отправить в Россию следователя для допроса Януковича.
"Мы готовим запрос о допросе Януковича, как подозреваемого. Просим о личном участии нашего следователя на допросе. Также отмечаем, что готовы к видеоконференции", – сказал глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.