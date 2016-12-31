Геращенко допускает расширение "нормандского формата" в 2017 году

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы и первый заместитель председателя Верховной Рады допускает, что к переговорам в "нормандском формате" присоединится еще одна страна, сообщает 5 канал.

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"Присоединение кого-то к "нормадському формату" – возможно. Но ключевые здесь две позиции: добавит ли это присоединение давления на Российскую Федерацию? И начнет ли она выполнять обязательства в рамках хоть какого-то пула? Пока что мы видим никакого желания", - отметила она.

Как известно, некоторое время шла речь о возможности привлечь США к "нормандскому формату". Однако посол США в Украине Мари Йованович в ноябре заявила, что в планы США это пока не входит.

"Не думаю, что сейчас есть планы о присоединении США к «нормандскому формату». Но это не значит, что США не являются активными в дипломатическом плане. Мы сотрудничаем с Украиной, имеем консультации с Францией и Германией. Периодически мы также имеем встречи с россиянами, чтобы увидеть, есть ли пути для конструктивного продвижения в этом процессе. Такой является наша поддержка "нормандской четверки", – объясняла Йованович.