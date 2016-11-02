Об участии США в "нормандском формате" пока речь не идет - посол Йованович

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, сообщает Радио Свобода.

Вместе с тем посол отметила, что США являются активными в поддержке Украины на дипломатическом фронте.

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«Не думаю, что сейчас есть планы о присоединении США к «нормандскому формату». Но это не значит, что США не являются активными в дипломатическом плане. Мы сотрудничаем с Украиной, ведем консультации с Францией и Германией. Периодически мы также проводим встречи с россиянами, чтобы увидеть, есть ли пути для конструктивного продвижения в этом процессе. Такой является наша поддержка «нормандской четверки», – отметила Йованович.

На вопрос, почему США не присоединяются ни к одному из форматов переговоров по Донбассу – ни до «нормандскому», ни к «минскому», Йованович ответила: «Я думаю, мы поддерживаем Украину другими способами и являемся очень активными в этой поддержке. Мы находимся в постоянном контакте с украинской властью, аналогично – с нашими партнерами во Франции и Германии».

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин заявил, что не против привлечения США к переговорам в «нормандском формате».