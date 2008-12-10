Тимошенко: кремлевские заговоры оказались банальной неправдой

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что новая коалиция в Верховной Раде создана вопреки противодействию Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом она заявила в телеобращении к украинцам.

«Эти позитивные шаги (создание коалиции – УНИАН) были сделаны не с помощью Президента, а вопреки его активному противодействию созданию коалиции», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что с завтрашнего дня ВР начнет работать «нормально и последовательно».

«У нас освобождены руки от кандалов. Кремлевские заговоры, государственные раздоры, лишение людей права выбирать Президента всенародно снова оказались банальной неправдой», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она еще раз поблагодарила всех народных депутатов, которые вчера «прекратили политический позор и создали коалицию».

Премьер отметила, что приоритетными в работе парламента после создания коалиции будут шаги по преодолению негативных последствий мирового кризиса на экономику Украины и нормализация жизни каждого гражданина.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря народные депутаты избрали Владимира ЛИТВИНА председателем ВР. После своего избрания В.ЛИТВИН сделал сообщение о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Вечером 9 декабря пресс-служба фракции НУ-НС заявила, что не одобряла текст коалиционного соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина.

Сегодня на заседании фракция НУ-НС приняла решение продолжить работу над текстом коалиционного соглашения с БЮТ и Блоком Литвина.