Герасимьюк написала заявление по своему голосованию за Литвина

Народный депутат от НУ-НС Ольга ГЕРАСИМЬЮК утверждает, что голосовала за назначение Владимира ЛИТВИНА на должность Председателя Верховной Рады, но ее карточка не сработала.

Об этом она сообщила сегодня корреспонденту УНИАН.

О.ГЕРАСИМЬЮК объяснила, что нажала кнопку «за» немного раньше, чем начала работать система «Рада», и поэтому ее карточка не сработала.

Она заметила, что в связи с этим вчера написала заявление в аппарат ВР с просьбой учесть ее голос.

По словам О.ГЕРАСИМЬЮК, согласно разъяснениям юристов, этот голос должен быть учтен. «Я хотела быть честной перед собой и поэтому написала это заявление», - сказала народный депутат.