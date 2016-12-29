ГПУ подозревает одного из руководителей Нацполиции в преступлении против автомайдановцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе генеральной прокуратуры Украины, в прошлом они занимали должности заместителя начальника управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Украины в Киеве и заместителя начальника отдела данного подразделения.

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Департамент специальных расследований ГПУ принимает меры для установления и привлечения к уголовной ответственности правоохранителей, причастных к неправомерным действиям в отношении участников мирных акций протеста в январе – феврале 2014 года.

Им инкриминируют совершение специально спланированной операции с привлечением гражданских лиц (так называемых титушек) в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улице Щорса в Киеве возле городской больницы № 17 провокации и последующее совместное с работниками столичного спецподразделения «Беркут» незаконное задержание 8 активистов общественного движения «Автомайдан»», применение к ним насилия, причинения им телесных повреждений разной степени тяжести и умышленное повреждение их автомобилей.

По данным ГПУ, тогда активистов доставили в одного из райуправлений милиции Киева, где указаны правоохранители предоставили заведомо ложные показания, соединенные с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых они были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы.

«Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц, заведомо ложное сообщение о совершении преступления, заведомо ложное показание свидетеля и потерпевшего, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств)», - говорится в сообщении.

Следственный судья к одному из подозреваемых применил содержание под стражей с альтернативой внесения залога, также он отстранен от должности заместителя начальника управления Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, которую занимает.

В отношении другого подозреваемого слушание ходатайств об избрании меры пресечения и отстранении его от должности старшего оперуполномоченного Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины судом назначено на 30 января 2017 года.

Кроме того, по этим эпизодам сообщили о подозрении бывшему командиру полка столичного спецподразделения «Беркут» как одному из соорганизаторов обеспечения силового блока указанной преступной спецоперации. Сейчас последнего объявили в розыск.

В ГПУ также напомнили, что в отношении командира оперативной роты № 1 спецподразделения «Беркут» и 5 его подчиненных бойцов за участие в совершении указанных преступлений обвинительные акты рассматриваются в судах.

В отношении других соучастников этих преступлений расследование продолжается, шестерых объявлен в розыск и суд разрешил их задержание.