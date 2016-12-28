ГПУ сообщила о подозрении экс-заместителю командира взвода столичного "Беркута" в деле избиения студентов на Майдане

Об этом говорится в сообщении на сайте ГПУ.

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Отмечается, что Департаментом специальных расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту препятствования проведению собраний и митингов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в г. Киеве и превышения полномочий правоохранителями, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

26 декабря 2016 года бывший заместитель командира взвода одной из оперативных рот ПМОН "Беркут" при ГУ МВД Украины в Киеве был уведомлен о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток и в умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Действия подозреваемого квалифицированы по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011), отметили в ГПУ.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой в настоящее время должности командира взвода полка милиции особого назначения №1 Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве", - говорится в сообщении.

В целом, отметили в ГПУ, по этому эпизоду уведомлены о подозрении 17 лиц, в отношении 5-ти обвинительные акты рассматриваются в суде, 10 человек находятся в розыске, в отношении еще одного подозреваемого следствие завершено – проходит ознакомление с материалами производства.

Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей этих преступлений продолжается.