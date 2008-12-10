В БЮТ думают, что Тимошенко начнет снимать министров уже завтра

Верховная Рада Украины завтра на пленарном заседании планирует рассмотреть пакет антикризисных законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам по итогам Согласительного совета сообщил заместитель председателя фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

По его словам, повестка дня ВР была сформирована комитетами парламента.

Кроме того, сказал А.ПОРТНОВ, не исключено, что завтра правительство предложит определенные кадровые изменения в составе Кабинета министров, Антимонопольном комитете и в Фонде государственного имущества. «Но первыми будут рассматриваться антикризисные законы», - сказал он.

В то же время А.ПОРТНОВ отметил, что не может сообщить, какие именно кадровые изменения готовятся.