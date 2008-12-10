У Кличко подсчитали, что каждый киевлянин недополучил 2250 грн

В этом году каждый киевлянин недополучил из городского бюджета 2250 грн, что является свидетельством непрофессиональности власти во время формирования и выполнения бюджета-2008. Об этом в ходе политического ток-шоу «Киевский форум» в прямом эфире Киевской государственной телерадиокомпании заявил один из лидеров блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

По мнению Дмитрия Андриевского, столичный бюджет должен защитить киевлян от негативных последствий финансово-экономического кризиса.

«Во время формирования бюджета на следующий год необходимо четко определить приоритеты и руководствоваться не постатейным, а программно-целевым методом составления главного финансового документа», - отметил политик.

Дмитрий Андриевский отметил, что именно таким образом можно избежать несбалансированности бюджета. «Одна из причин катастрофического невыполнения бюджета нынешнего года – непрофессиональные действия власти во время его формирования. В условиях финансово-экономического кризиса повторение этой ошибки может дорого стоить киевлянам», - подчеркнул политик.

Напомним, что по подсчетам экспертов бюджет Киева-2008 будет недовыполнен по доходам – на 4,3 млрд грн., а по расходам – на 6,1 млрд. грн.