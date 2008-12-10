В БЮТ думают, что Ющенко не в восторге от Литвина и коалиции

Возможные заявления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об основаниях для роспуска парламента будут свидетельствовать о «его личных амбициях», сказал в интервью УНИАН председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО (фракция БЮТ).

Он отметил, что на сегодня в парламенте объявлено о создании коалиции, и уже после того, как будет подписано коалиционное соглашение, под ней должны стоять подписи не менее 226 народных депутатов. По его словам, тогда и будет понятно, «существует эта коалиция, или нет».

По словам С.МИЩЕНКО, если Президент будет говорить об основаниях для роспуска парламента из-за якобы несуществования коалиции, тогда «народ Украины увидит, что это личные амбиции одного человека, то есть Президента Украины».

Он отметил: «Понятно, что Президент не в восторге от того, что ЛИТВИН избран председателем ВР, и не в восторге, что создана эта коалиция». «Он этой коалиции не хотел, но амбиции должны уйти в сторону», - сказал С.МИЩЕНКО.

По его словам, вчера лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО и первый заместитель лидера фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ «не явились в ВР, ушли от ответственности, поскольку президентская часть фракции была против создания коалиции».

Как сказал С.МИЩЕНКО, Президент должен убедить этих людей в необходимости существования коалиции БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.