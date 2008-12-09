БЮТ, НУ-НС и Литвин начнут немедленно, но коалиции сегодня не будет?

Переговоры о создании коалиции между Блоком Юлии Тимошенко, “Наша Украина – Народная самооборона” и Блоком Литвина начнутся немедленно, но вряд ли коалиция будет сформирована сегодня.

Такое мнение сегодня корреспонденту УНИАН высказал народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Тарас СТЕЦЬКИВ.

“До конца сегодняшнего дня мы вряд ли успеем сформировать коалицию, но будем пытаться это сделать в максимально сжатые сроки”, - сказал он. Т.СТЕЦЬКИВ выразил надежду, что в ближайшие дни коалиция трех фракций в ВР будет создана и ВР начнет нормальную работу.

Он напомнил, что сегодня во время заседания фракции НУ-НС было принято решение о начале переговоров о создании коалиции с БЮТ и Блоком Литвина. При этом он сообщил, что всего на заседании фракции присутствовал 61 народный депутат, и 55 из них проголосовали за такое решение. По его словам, не голосовали только представители партии “Единый центр”. “Решением поручено председателю фракции и его заместителям немедленно обратиться во фракции БЮТ и Блока Литвина о начале таких переговоров и формировании коалиционного соглашения”, - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.