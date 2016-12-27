В МИД объяснили, почему Украина не могла воздержаться от голосования за резолюцию ООН по Израилю

Об этом заявил избранный государственный секретарь МИД Украины, директор департамента стран Ближнего Востока и Африки Андрей Заяц, передает 5 канал.

"Во время подготовки к этому голосованию решались все возможные варианты. Были взвешены все "за" и "против". В результате руководство приняло решение, которое было реализовано постоянным представителем Украины при ООН – проголосовать "за". Если бы мы воздержались, представим – 13 стран-членов Совбеза голосуют "за", среди них – такие давние и надежные партнеры Израиля, как Великобритания, РФ, с которой очень активные отношения нынешнее правительство Израиля поддерживает – что бы мы выиграли? Безусловно, израильское правительство был бы нам благодарно, но то, что мы проиграли, – это очень большой список", - заявил он.

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Избранный государственный секретарь МИД Украины добавил: "Потому что таким образом мы бы вышли из логики соблюдения международного права, к которому мы апеллировали всегда, а со времени начала российской агрессии мы используем любую возможность... Каким образом бы доверяли словам постоянного представителя Украины".

Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

Резолюцию поддержали 14 членов Совета, американская сторона воздержалась. Ранее США блокировали любые подобные проекты. Позже избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления его в должность отношения ООН и США изменятся.

Израиль отказался выполнять принятую в пятницу вечером резолюцию.