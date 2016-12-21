Суд не отстранил Охендовского с должности председателя ЦИК по ходатайству САП

Как передает корреспондент УНИАН, после заседания суда Охендовский заявил, что доволен этим решением.

“Чувство счастья это не добавляет. Вы знаете, что в ходе судебного заседания не прозвучало ни одного аргумента в пользу ходатайства об отстранении меня от должности, поэтому я и мои защитники довольны этим решением”, - сказал он.

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Вместе с тем детектив НАБУ Роман Егизаров отказался комментировать судебное решение, даже не сказал, будет ли сторона обвинения будет подавать апелляцию.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников,среди которых Охендовский.

Прокуратура объявила Охендовскому подозрение в получении взяток в особо крупных размерах. По данным НАБУ, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, составляет более 160 тыс. долларов.

Председатель ЦИК отвергает все обвинения и уверяет, что докажет свою невиновность и не будет убегать из Украины.

Ранее сегодня суд избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства, что будет действовать до 13 февраля 2017 года, хотя прокуроры требовали назначить ему залог в сумме 1,292 млн грн.