Охендовский показал журналистам свое имение и прокомментировал уголовные обвинения

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Подвела Охендовского так называемая "амбарная книга" Партии регионов с подписями тех, кому регионалы платили за услуги. Настоящие ли подписи и откуда немалые деньги, что крутятся в семье, изучает теперь Национальное антикоррупционное бюро.

В "амбарной книге" или "черной бухгалтерии" Партии регионов – куча писем, куча подписей и фамилий известных людей. Десятки миллионов долларов наличными – на руки. Ее полгода назад выложили в Сеть и только на этой неделе объявили подозрение первому фигуранту этой книги – самому высокопоставленному подписанту – председателю ЦИК Михаилу Охендовскому.

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Подозрение Охендовскому вручили после того, как он прилетел из командировки из Кыргызстана прямо в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Следователи НАБУ подозревают главу ЦИК в получении незаконных денег в крупном и особо крупном размерах. По материалам дела, в общем, он якобы получил 162 тысячи долларов от тогдашней правящей Партии регионов. Подпись подтвердила почеркознавчая экспертиза.

"С точки зрения подследственности НАБУ, это самый высокий чиновник, который есть в "амбарной книге", действующий сейчас и непосредственно влияющий на политику. Логично, чтобы он был первым. Из официальных данных, со слов Холодницкого (руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры), спецпрокурора, четыре подписи в бухгалтерской книге, подтверждены експекртизой, как подпись Охендовского. Такая экспертиза является простой. Здесь не может быть ошибки. То есть, это или его, или не его подпись", – говорит председатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабулин.

Он говорит, что подозрение, скорее всего, основывалась не только на подписях Охендовского в "амбарной книге" Партии регионов.

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"Я даже скажу больше. Если бы была только эта экспертиза и не было совокупности других доказательств, тоже не было бы подозрения. Ибо самой экспертизы маловато. Допросы, подтверждения, использования этих сумм Охендовским в тот момент. Разные могут быть доказательства. Но это не только подпись", – говорит Шабулин.

Съемочная группа ТСН.Тиждень отправляется в село Горенка под Киевом, где с семьей проживает председатель ЦИК. Говорят, самый простой способ проверить чиновника на предмет честности – посмотреть на дом, в котором он живет. Горенка – это престижное поселение с большим количеством элитной недвижимости. Дом Охендовского здесь ничем не выделяется. Разве что гигантскими туями по периметру ухоженной территории. Двухэтажный дом с мансардой. Местные хорошо знают, кто здесь проживает. Говорят, без охраны не передвигается.

Буквально сразу из двора дома Охендовского выходит женщина с большой собакой - это его жена. Через минуту появляется и сам хозяин. Увидев журналистов, он заметно нервничает и это чувствуется. Приглашает к себе на двор. Здесь почти 1 тыс. квадратных метров территории. Часть этой площади, согласно декларации, записана на его жену, часть – на тещу. Это же касается и двух домов общей площадью в 240 квадратных метров.

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"Этот дом является собственностью моей жены и матери моей жены. Он был приобретен в 1993 году, и участок и дом. Он (дом), конечно, ремонтировался. Сложно представить, чтобы 23 года дом простоял без ремонта. Конструктивно он имел точно такую же форму. А то, что в нем делался ремонт за 20 лет, – это очевидно", – говорит председатель ЦИК.

В начале недели руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что документами так называемой "черной бухгалтерии" подтверждаются четыре случая получения Охендовским наличных в офисе Партии регионов в городе Киеве на улице Липской, 10, на общую сумму в почти 17 тысяч долларов.

"Кроме того, изучением документов, которые, напомню, в НАБУ в июне передал бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак, обнаружено еще две записи о возможном получении Охендовским М.В. денежных средств в сумме 100 тысяч и 45 тысяч долларов США. Несмотря на то, что о получении этих денег подозреваемый собственноручно не расписывался, установлено, что их выдачей занималось то же лицо, что и в случаях получения им денежных средств за командировки, что позволяет утверждать об их достоверности", – отметил Холодницкий.

Сам Охендовский уверяет, что деньги не брал, подпись подделана, а дело заказано. Он будет подавать ходатайство о прекращении производства против него.

В своей декларации Михаил Охендовский указал 310 тысяч гривень зарплаты. То есть, 25 тысяч в месяц. 205 тысяч гривень держит наличными, 43 доллара на счете в банке.

Михаил Охендовский в ЦИК с 2004 года. 2007-го переназначен членом ЦИК по квоте Партии регионов. 2013-го за время президентства Януковича становится руководителем Центральной избирательной комиссии. Несмотря на полную перезагрузку власти после бегства Виктора Януковича, до сих пор остается главой ЦИК.

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Бассейнов, теннисных кортов, как вы видите, нет. Мы с женой проживаем в этом доме. В том доме проживает мать моей жены и там же проживают наши дети. Вот в этом маленьком домике мы живем с женой. Просто в том доме для всех не хватает места", – проводит экскурсию Охендовский.

На этой неделе бывший нардеп-беглец Александр Онищенко, которого подозревают в газовых махинациях, выдал очередное сенсационное заявление. Мол, перед последними выборами в парламент, его не хотела регистрировать ЦИК, поскольку тот слишком много времени провел за пределами Украины. Онищенко дважды проиграл суд. Однако зарегистрировали его только тогда, когда он вроде, как он утверждает, заплатил 6 миллионов долларов одному из провластных депутатов, который якобы решил вопрос регистрации Онищенко через Администрацию президента. Хоть опять без конкретных доказательств. В окружении Порошенко эти заявления называют ложными и все отрицают.

"Приезжает Онищенко, его не регистрирует ЦИК в качестве кандидата в депутаты. Он идет в суд, проиграет дважды в суде. Потому что он не жил достаточно времени в Украине, он проигрывает два суда, приносит справку, что его отправила Ассоциация конного спорта куда. Это решает дело его ненахождение? Какая разница в причине непребывания? Он не находился достаточное время в Украине. И ЦИК регистрирует его. Чем, кроме коррупционных мотивов, могло руководствоваться ЦИК в таких действиях?!", – говорит председатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабулин.

Охендовский уверяет, что Онищенко принес новый пакет документов.

"ЦИК повторно рассмотрела вопрос его регистрации, было принято коллегиальное положительное решение ЦИК. Никто в связи с этим ко мне никогда не обращался. Это было бы совершенно удивительным. Было бы абсурдным считать, что глава государства связывается с председателем ЦИК с каких-то мелких, текущих вопросов деятельности комиссии", – говорит Охендовский.

Председатель ЦИК приглашает в свой дом. Показывает просторную кухню – там как раз готовит обед его теща Светлана Михайловна. Дети именно на тренировках. Также показывает кабинет, где дети учат уроки. Ведет в мини-спортзал, где есть даже беговая дорожка для собаки.

Аскетичным интерьер дома назвать трудно, все со вкусом. Здесь недавно был обыск НАБУ по поводу объявленной подозрения во взяточничестве.

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"Все это построено довольно давно, в 1993 году, а ремонтировался на средства матери моей жены, на средства моей жены, на мною заработанные средства, поскольку с женой мы одна семья. С тещей мы живем отдельно, как вы видите. В разных домах. Все деньги, которые указаны в наших декларациях, заработанные законным путем", – утверждает Охендовский.

Жена председателя ЦИК за 2015 год задекларировала почти полтора миллиона доходов. Наличными она держит 125 тысяч долларов и 200 тысяч гривень. Она работает нотариусом с 2007 года. На Охендовского зарегистрирован автомобиль "Лексус" 2008 года выпуска, на тещу – "Ниссан Кашкай" 2011 года выпуска.

Вчера стало известно, что прокуратура будет просить в суде для Охендовского 1,2 миллиона гривень залога. Не исключено, что высокопоставленного чиновника задержат. Сам он говорит, что не исключает своего задержания. И, мол, если бы хотел, то не возвращался бы в Украину из командировки из Кыргызстана. Однако вернулся.

ТСН.Тиждень пыталась связаться с НАБУ, чтобы получить подробную информацию о сути подозрения. Однако там пока отказали в расширенном комментарии. Сейчас в деле "амбарной книги" ясно одно – скоро будут новые подозрения новым фигурантам так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.