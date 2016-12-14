НАБУ обнародовало видео вручения подозрения главе ЦИК Охендовскому

17:10, 14 декабря 2016
Политика
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Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видео вручения уведомления о подозрении главе Центризбиркома Михаилу Охендовскому.

Охендовскому вручили уведомление о подозрении 13 декабря / Скриншот видео

Соответствующая запись появилась на канале YouTube ведомства.

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Как сообщал УНИАН, Охендовский подозревается в том, что получил из "черной кассы" Партии регионов десятки тысяч долларов.

Охендовскому вручили уведомление о подозрении 13 декабря в аэропорту "Борисполь" сразу после его прилета из Кыргызстана.

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Теги: #НАБУ#ЦИК#Охендовский