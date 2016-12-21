В Днепровском горсовете депутат избил "опоблоковца"

Как передает Depo.Днепр, Суханов во время перерыва в работе сессии вызвал лифт на втором этаже, когда к нему подошел Руслан Вишневецкий, бывший член "Оппозиционного блока". В ходе ссоры Вишневецкий несколько раз нанес удары Суханову по голове, рассказали в областной организации политсилы.

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В итоге Суханова привезли в ОКБ имени Мечникова, где невропатолог поставил предварительный диагноз - сотрясение головного мозга. После обследования врачи назовут полный диагноз.

"Когда депутаты бьют депутатов - это нормально. Так происходит и в Верховной Раде. Депутаты должны бить депутатов", - прокомментировал инцидент заместитель городского головы Днепра Александр Санжара.

15 декабря Вишневецкий на пресс-конференции сообщил, что в Днепре депутаты от "Оппозиционного блока" собирают подписи работников заводов по отзыву некоторых депутатов из горсовета, за отказ подписываться угрожают уволить, пишет Днепроград.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в Николаеве трое неизвестных в масках "Дедов Морозов" напали на депутата Николаевского областного совета от "БПП "Солидарность" Федора Барну и жестоко избили его.