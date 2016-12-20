ВР продлила сегодняшнюю работу до конца рассмотрения вопросов повестки дня

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 229 народных депутатов из 361, зарегистрированного в сессионном зале.

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Как сообщалось, сегодня Верховная Рада Украины во втором чтении планирует рассмотреть законопроект о государственном бюджете Украины на 2017 год.