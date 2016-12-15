В МИД Украины приветствуют доклад Amnesty International о репрессиях против крымских татар
В МИД Украины приветствуют обнародование содержательного доклада международного правозащитного движения Amnesty International о положении дел с соблюдением прав человека на временно оккупированной Российской Федерацией территории Крыма – «Крым во тьме. Подавление несогласия».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Отмечается, что в документе, который стал результатом более 50 интервью исследователей в Киеве и Крыму, четко зафиксированы грубые нарушения оккупационными властями прав и свобод человека, факты откровенных репрессий против оппонентов незаконных оккупации и аннексии Крымского полуострова, в частности активных представителей крымскотатарского сообщества.
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Правозащитники отмечают, что в качестве инструментария для борьбы с несогласными российские власти применяют судебное преследование по уголовному законодательству, необоснованно обвиняя проактивных граждан Украины, которые остались на оккупированном полуострове, в экстремизме и террористической деятельности.
В ведомстве убеждены, что отчеты и заключения независимых правозащитных организаций о ситуации на полуострове имеют чрезвычайное значение для фиксирования преступлений российских оккупационных властей и подготовки адекватного ответа международного сообщества, в том числе с целью привлечения к ответственности всех виновных.
Как сообщал УНИАН, 15 декабря в Amnesty International обнародовали новый доклад о соблюдении прав человека в Крыму. В нем отмечается, что крымские татары систематически преследуются российскими властями после оккупации полуострова.