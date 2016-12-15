В оккупированном Крыму задержали минимум 5 украинцев во время "рейда" на рынке – журналист (фото)

Сегодня, 15 декабря, в оккупированном Крыму российские силовики во время рейда на рынке в Симферополе задержали минимум 5 граждан Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист.

Согласно его сообщению, очевидцы утверждают, что никакой информации о задержанных с украинскими паспортами нет.

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"На рынке "Привоз" в Симферополе во время рейда полиции сегодня задержали как минимум пять человек с украинскими паспортами. Очевидцы видели, как их забрали, после этого никакой информации нет. Люди напуганы и больше ничего рассказывать о происшествии не хотят", – сообщил он.

В то же время очевидец событий Олег Гачков рассказал о рейде в репортаже для "Центра информации по правам человека".

По его словам, вооруженные бойцы ОМОНА стояли на входах на рынок, а также внутри него и задерживали людей с украинскими паспортами, а также людей неславянской внешности.

Напомним, Российский адвокат Николай Полозов, который выступает защитником крымских татар по уголовным делам во временно оккупированном Крыму, утверждает, что защита прав человека на полуострове осуществлять фактически невозможно.