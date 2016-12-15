В оккупированном Крыму задержали минимум 5 украинцев во время "рейда" на рынке – журналист (фото)

18:31, 15 декабря 2016
Общество
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Очевидцы "рейда" сообщают, что никакой информации о задержанных с украинскими паспортами нет.

Очевидцы сообщают о вооруженных бойцов ОМОНА, которые проводили

Сегодня, 15 декабря, в оккупированном Крыму российские силовики во время рейда на рынке в Симферополе задержали минимум 5 граждан Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист.

Согласно его сообщению, очевидцы утверждают, что никакой информации о задержанных с украинскими паспортами нет.

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"На рынке "Привоз" в Симферополе во время рейда полиции сегодня задержали как минимум пять человек с украинскими паспортами. Очевидцы видели, как их забрали, после этого никакой информации нет. Люди напуганы и больше ничего рассказывать о происшествии не хотят", – сообщил он.

В то же время очевидец событий Олег Гачков рассказал о рейде в репортаже для "Центра информации по правам человека".

Сообщается о минимум 5-х задержанных / humanrights.org.ua

По его словам, вооруженные бойцы ОМОНА стояли на входах на рынок, а также внутри него и задерживали людей с украинскими паспортами, а также людей неславянской внешности.

Очевидцы сообщают, что бойцы Омона стояли на входах на рынок / humanrights.org.ua

Напомним, Российский адвокат Николай Полозов, который выступает защитником крымских татар по уголовным делам во временно оккупированном Крыму, утверждает, что защита прав человека на полуострове осуществлять фактически невозможно.

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Теги: #Крым#задержание#ОМОН