Защиту прав человека в оккупированном Крыму осуществлять фактически невозможно – российский адвокат
Российский адвокат Николай Полозов, который выступает защитником крымских татар по уголовным делам во временно оккупированном Крыму, утверждает, что защиту прав человека на полуострове осуществлять фактически невозможно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на ежегодной встрече с главами иностранных дипломатических представительств, международных структур и организаций в Украине, организованной Меджлисом крымских татар.
"К сожалению, защиту прав человека в Крыму осуществлять фактически невозможно. Российская Федерация, власть России, местная власть в Крыму из числа бывших судей, прокуроров Украины, сотрудников милиции, которые перешли на сторону России, то есть коллаборационистов, делают все, чтобы затруднить осуществление защиты прав человека в Крыму", - сказал адвокат.
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Полозов отметил, что давление также оказывается на адвокатов и защитников, которые пытаются помочь крымским татарам и другим патриотам Украины на оккупированной территории.
По его словам, в Крыму в отношении него пытаются возбудить уголовное дело.