Защиту прав человека в оккупированном Крыму осуществлять фактически невозможно – российский адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на ежегодной встрече с главами иностранных дипломатических представительств, международных структур и организаций в Украине, организованной Меджлисом крымских татар.

"К сожалению, защиту прав человека в Крыму осуществлять фактически невозможно. Российская Федерация, власть России, местная власть в Крыму из числа бывших судей, прокуроров Украины, сотрудников милиции, которые перешли на сторону России, то есть коллаборационистов, делают все, чтобы затруднить осуществление защиты прав человека в Крыму", - сказал адвокат.

Читайте такжеЧубаров: Крым после оккупации Россией покинули около 50 тысяч человек, и это только по осторожным подсчетам

Полозов отметил, что давление также оказывается на адвокатов и защитников, которые пытаются помочь крымским татарам и другим патриотам Украины на оккупированной территории.

По его словам, в Крыму в отношении него пытаются возбудить уголовное дело.