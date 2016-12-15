Разочарование и возмущение: в Раде отреагировали на очередное затягивание ЕС вопроса о "безвизе"

Действия Евросоюза и его институтов относительно отсрочки предоставления безвизового режима Украине вызывают возмущение и разочарование. Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко

«Действия ЕС , Европарламента и других институтов, которые безосновательно затягивают с «безвизом», вызывают разочарование и возмущение. При этом ЕС учит Украину быть ответственным партнером.... Все, что происходит сейчас в Брюсселе и других европейских столицах - это большая историческая ошибка, украинцы и грузины этого не заслужили», - написала Геращенко.

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При этом она подчеркнула, что украинское общество теряет доверие к ЕС относительно «безвиза».

«Вы НЕ СДЕЛАЛИ выводов из 2008 года , дорогие друзья - европейцы, когда показали Путину, что он может навязывать Западу свою позицию, когда не дали Украине и Грузии ПДЧ с НАТО. Сейчас украинское общество теряет доверие к ЕС - и в этом вина и ответственность самого Евросоюза», - написала она.

Напомним,вопрос предоставления Украине безвизового режима будет вынесен на голосование в Европейском парламенте сразу после завершения межинституциональных переговоров, дата 3 апреля 2017 года не является обязательным.

"Никто ничего не переносил. Никаких официальных решений по этому поводу не принималось, ведь дата может быть изменена. Дело в том, что как только Совет ЕС объявит о начале межинституциональных переговоров, их можно будет завершить за один день и поставить вопрос на голосование на ближайшее пленарное заседание. Задача Европарламента - утвердить это решение как можно раньше", - констатировали в Европарламенте.