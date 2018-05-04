Украинский интерес. Безвиз на финишной прямой, мастер-класс от премьеров и ОБСЕ по гамбургскому счету

Тема безвизового режима с Украиной и Грузией снова звучит на повестке дня европейских политиков. В ходе трехсторонних консультаций согласован механизм приостановки безвизового режима в случае необходимости, что дает надежду Украине и Грузии узнать дату его получения для наших стран еще в этом году. Напряженное ожидание и европейская бюрократия во всей ее красе вряд ли смогут уменьшить значение этого символического шага, способного повлиять на ситуацию на континенте в целом. Этот нематериальный актив, демонстрирующий взаимную заинтересованность, объективно нужен и Киеву, и Брюсселю.

Старый Свет переживает непростые времена, поэтому тамошним политикам приходится принимать непростые решения. На уходящей неделе в центре внимания оказались сразу несколько глав правительства. Итальянский премьер Маттео Ренци объявил об уходе в отставку после поражения на инициированном им референдуме. Впрочем, сравнения с Brexit в данном случае выглядят излишними, разве что стоит упомянуть, что британский парламент одобрил механизм цивилизованного развода Туманного Альбиона и Европейского Союза, предложенный правительством Терезы Мэй. Мануэль Вальс покинул премьерский кабинет для участия в президентских выборах после того, как президент Франсуа Олланд отказался от намерения продолжить свое пребывание в Елисейском дворце.

Но наиболее показательным для Украины выглядит пример Марка Рютте, поскольку глава голландского правительства требует от европейских структур, чтобы Соглашение об ассоциации Украины и ЕС не привело к усилению военной помощи и получению нашей страной перспективы вступления в Европейский Союз. Стоит напомнить, что в Брюсселе о возможном вступлении нашей страны в ЕС и без того говорят не слишком охотно, поэтому поведение Рютте стоит рассматривать и в контексте прошедшего весной референдума, на котором голландцы высказались против Соглашения об ассоциации, и грядущих в будущем году парламентских выборов.

Европейский Союз остается последовательным в стремлении обеспечить бесперебойные поставки российского газа. Украина, уже год не покупающая напрямую российское «голубое золото», была вынуждена принять участие в переговорах в Брюсселе, которые закончились предсказуемой неудачей. Россия традиционно использует газовые поставки в качестве инструмента политического давления, а Украине нет смысла играть по этим правилам на фоне рассмотрения спора энергетических монополий России и Украины в Стокгольмском арбитраже.

Слова одобрения и поддержки услышал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заседания Совета Украина – НАТО. Альянс последовательно поддерживает нашу страну и намерен реализовать достигнутые в ходе Варшавского саммита договоренности. НАТО и ЕС создадут в следующем году Европейский центр противодействия гибридной угрозе, и было бы полезно использовать в его работе украинский опыт.

Ежегодная встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ в Гамбурге не принесла ощущения победы главе немецкой дипломатии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Ему пришлось констатировать отсутствие политической воли для урегулирования на Донбассе. Штайнмайеру вторила и глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Сергей Лавров занял привычную политику отказника, что привело к торпедированию большинства документов, которые должны были быть приняты министериалом. Кремль просто не может остановиться в своем стремлении называть черное белым и пытаться разыграть в Вашингтоном игру в четыре руки, хотя известия из лагеря Дональда Трампа вряд ли можно назвать ободряющими для команды Владимира Путина.

Евгений Тема безвизового режима с Украиной и Грузией снова звучит на повестке дня европейских политиков. В ходе трехсторонних консультаций согласован механизм приостановки безвизового режима в случае необходимости, что дает надежду Украине и Грузии узнать дату его получения для наших стран еще в этом году. Напряженное ожидание и европейская бюрократия во всей ее красе вряд ли смогут уменьшить значение этого символического шага, способного повлиять на ситуацию на континенте в целом. Этот нематериальный актив, демонстрирующий взаимную заинтересованность, объективно нужен и Киеву, и Брюсселю.

Старый Свет переживает непростые времена, поэтому тамошним политикам приходится принимать непростые решения. На уходящей неделе в центре внимания оказались сразу несколько глав правительства. Итальянский премьер Маттео Ренци объявил об уходе в отставку после поражения на инициированном им референдуме. Впрочем, сравнения с Brexit в данном случае выглядят излишними, разве что стоит упомянуть, что британский парламент одобрил механизм цивилизованного развода Туманного Альбиона и Европейского Союза, предложенный правительством Терезы Мэй. Мануэль Вальс покинул премьерский кабинет для участия в президентских выборах после того, как президент Франсуа Олланд отказался от намерения продолжить свое пребывание в Елисейском дворце.

Но наиболее показательным для Украины выглядит пример Марка Рютте, поскольку глава голландского правительства требует от европейских структур, чтобы Соглашение об ассоциации Украины и ЕС не привело к усилению военной помощи и получению нашей страной перспективы вступления в Европейский Союз. Стоит напомнить, что в Брюсселе о возможном вступлении нашей страны в ЕС и без того говорят не слишком охотно, поэтому поведение Рютте стоит рассматривать и в контексте прошедшего весной референдума, на котором голландцы высказались против Соглашения об ассоциации, и грядущих в будущем году парламентских выборов.

Европейский Союз остается последовательным в стремлении обеспечить бесперебойные поставки российского газа. Украина, уже год не покупающая напрямую российское «голубое золото», была вынуждена принять участие в переговорах в Брюсселе, которые закончились предсказуемой неудачей. Россия традиционно использует газовые поставки в качестве инструмента политического давления, а Украине нет смысла играть по этим правилам на фоне рассмотрения спора энергетических монополий России и Украины в Стокгольмском арбитраже.

Слова одобрения и поддержки услышал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заседания Совета Украина – НАТО. Альянс последовательно поддерживает нашу страну и намерен реализовать достигнутые в ходе Варшавского саммита договоренности. НАТО и ЕС создадут в следующем году Европейский центр противодействия гибридной угрозе, и было бы полезно использовать в его работе украинский опыт.

Ежегодная встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ в Гамбурге не принесла ощущения победы главе немецкой дипломатии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Ему пришлось констатировать отсутствие политической воли для урегулирования на Донбассе. Штайнмайеру вторила и глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Сергей Лавров занял привычную политику отказника, что привело к торпедированию большинства документов, которые должны были быть приняты министериалом. Кремль просто не может остановиться в своем стремлении называть черное белым и пытаться разыграть в Вашингтоном игру в четыре руки, хотя известия из лагеря Дональда Трампа вряд ли можно назвать ободряющими для команды Владимира Путина.

Евгений Магда