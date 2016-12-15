"Никто ничего не переносил": в Европарламенте дали объяснение по рассмотрению "безвиза" для Украины

Такое объяснение собственному корреспонденту УНИАН дали в Европейском парламенте, отвечая на вопрос о новой дате, показанной в предыдущей повестке дня ЕП - вместо 2 февраля, как было ранее указано 3 апреля.

«Никто ничего не переносил. Никаких официальных решений по этому поводу не принималось, ведь дата может быть изменена. Дело в том, что как только Совет ЕС объявит о начале межинституциональных переговоров, их можно будет завершить за один день и поставить вопрос на голосование на ближайшее пленарное заседание. Задача Европарламента - утвердить это решение как можно раньше», - констатировали в ЕП.

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Как сообщал УНИАН, Европарламент обнародовал новую возможную дату рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан Украины - 3 апреля. В повестке дня на сайте ЕП в графе «прогноз» относительно ориентировочной даты пленарного заседания, на котором может рассматриваться вопрос, написано «03/04/2017».

Ранее в повестке дня на сайте Европарламента сообщалось, что в случае положительного завершения межинституциональных переговоров о предоставлении Украине безвизового режима ЕП может проголосовать этот вопрос 1 февраля 2017 года, а еще до этого говорилось о 18 января.

Сегодня, 15 декабря, Европарламент принял предложения по механизму временного приостановления действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами. Это решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.