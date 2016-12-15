"Недостаточная защищенность": Геращенко сообщила причину отказа россиян от скайп-конференции относительно заложников

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Только что получила официальное письмо от представителя ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриша, что россияне отказались от скайп-конференции по заложникам, потому что не согласны с таким форматом, из-за недостаточной защищенности такого формата", - проинформировала она.

Геращенко отметила, что "ОРДО вообще не удосужились ответить на призыв украинской стороны немедленно обсудить тему заложников, ОРЛО в последнюю минуту передали ОБСЕ, что готовы к скайпу (но здесь мы вынуждены напомнить, что участниками трехстороннего Минского формата является РФ - ОБСЕ - Украина, никаких других прямых переговоров без РФ, которая контролирует боевиков и ОБСЕ, априори не может быть)".

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По мнению депутата, "абсурдность ответа россиян и показательный "раскол" в ответах их марионеток очевиден: скайп-конференции ТКГ проходят регулярно, последняя, по вопросам безопасности, прошедшая в этот понедельник, они состоялись в офисе ОБСЕ в Киеве, и нет никаких вопросов к безопасности связи". "Просто, как нет желания решать вопросы заложников, то придумываются самые абсурдные причины", - добавила она.

Так, Геращенко считает, что "Кремль хочет дискредитировать минскую площадку, потому что именно работа минских групп является важным в оценке миром реализации соглашений, поскольку именно выполнение Минских соглашений привязано к санкциям". В то же время, парламентарий отметила,"что бы не делал Кремль, мы должны бороться за освобождение наших ребят".

Как сообщал УНИАН, накануне Геращенко сообщила, что РФ не ответила на предложение Украины относительно проведения 14 декабря скайп-конференции по вопросу освобождения заложников. Она напомнила, что украинская сторона еще 13 декабря направила официальные письма в ОБСЕ и России с требованием немедленно провести скайп-конференцию для обсуждения вопроса об освобождении заложников с приглашением представителей боевиков с оккупированных территорий Донбасса.

7 декабря представители Украины на заседании гуманитарной подгруппы в Минске предложили передать контролируемым Россией боевикам 228 человек, об освобождении которых они спрашивали, чтобы освободить 42 украинских заложников из плена террористов "ДНР" и 6 заложников из плена "ЛНР".