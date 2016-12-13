Украинская сторона инициирует 14 декабря скайп-конференцию по освобождению заложников – Геращенко

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы на своей странице в Facebook.

«Украинская сторона инициирует проведение 14 декабря скайп – конференции гуманитарной подгруппы ТКГ по одному вопросу – вопросу освобождения заложников. Направили соответствующую инициативу ОБСЕ, надеюсь, ее поддержат все стороны, если они действительно заинтересованы в освобождении заложников к Рождеству», – отметила она.

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Геращенко напомнила, что 7 декабря украинская сторона на гуманитарной подгруппе вышла с важной инициативой: передать 228 человек, которых запрашивали представители ОРДЛО, чтобы освободить 42 человека, которых подтверждают в ОРДО и 6 – в ОРЛО.

«Вместе с СБУ, межведомственным центром по освобождению заложников, в формате минской группы мы всю эту неделю отрабатывали новые гуманитарные инициативы, чтобы ускорить процесс увольнения, чтобы люди по обе стороны линии соприкосновения были на праздники дома, со своими родными. Готовы работать в режиме скайп-конференции, чтобы выйти на решение для освобождения заложников, чтобы 21 декабря было в Минске продуктивным и результативным», – подчеркнула она.