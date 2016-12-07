Украина предложила боевикам беспрецедентный формат обмена пленных – "228 на 42"

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

"Минск. Гуманитарная подгруппа, где также работают Виктор Медведчук и эксперт СБУ, занимающиеся вопросами освобождения заложников, сосредоточилась именно на этой ключевой проблеме. Мы настаиваем на освобождении максимального количества заложников до новогодних праздников. Сегодня ОРДО заявили, что у них содержатся 42 украинца. Мы высказали предложение немедленно передать 228 граждан (в случаях, где это позволяет законодательство и правовое поле), которых они запрашивали в своих запросах, для немедленного освобождения этих 42 украинцев-героев, гражданских и военных. И затем работать дальше по поиску и освобождению всех остальных", - сообщила Геращенко.

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При этом она отмечает, что боевики оккупированных районов Донецкой области готовы освободить лишь 8 человек.

"Мы работаем, чтобы был результат и чтобы освободить 42, среди которых те, кто 2 года незаконно удерживается в тюрьме", - добавила Геращенко.

Она отметила, что ситуация с боевиками в Луганской области еще сложнее. "Они подтверждают наличие лишь 6 задержанных, зато требуют амнистировать и освободить больше 440 человек, поэтому очень трудные переговоры, но должны искать компромисс", - написала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в СБУ заявили, что Украина готова отдавать трех боевиков за одного украинского заложника на Донбассе, чтобы только вернуть украинцев домой.