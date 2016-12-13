Дипломат дал оценку требованиям Нидерландов по ассоциации Украина-ЕС

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает Обозреватель.

"Думаю, будет найдена формула, которую каждая из сторон будет трактовать по-своему. Главное, что Соглашение об ассоциации не будет меняться. А то, что будет дополнительный договор, который просто будет трактовать определенные позиции, не страшно", – считает Огрызко.

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В то же время он подчеркнул, что позиция Нидерландов вызывает сожаление.

"Грустно, что позиция Нидерландов настолько категорична, эгоистична, если не аморальна. Но для политиков средней руки в приоритете всегда парламентские выборы, а не стратегические интересы", – подытожил дипломат.

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте предложил, чтобы лидеры ЕС на саммите заявили о том, что СА с Украиной не содержит дополнительных обязательств безопасности или финансового характера со стороны Брюсселя в адрес Киева.