В "Батькивщине" открестились от Савченко, осудили ее переговоры с главарями "Д/ЛНР"

Об этом говорится в заявлении «Батькивщины», переданном агентству УНИАН.

«Надежда Савченко недавно заявила о своем участии в новом политическом проекте. Она не координирует свои действия с фракцией и партией «Батькивщина», – говорится в заявлении.

Также в «Батькивщине» назвали недопустимыми переговоры с террористами и их главарями, комментируя информацию о тайной встрече Савченко с главарями террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», распространенную в СМИ со ссылкой на источники.

Читайте такжеСМИ рассказали подробности встречи Савченко с террористами в Минске

«И партия в целом, и фракция «Батькивщина» в Верховной Раде с самого начала российской агрессии против Украины последовательно отстаивает позицию, что переговоры с террористами проводить нельзя. Эта позиция нашей политической силы зафиксирована в многочисленных заявлениях и выступлениях», – подчеркнули в «Батькивщине».

Как сообщали некоторые СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.