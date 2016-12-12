В СБУ прокомментировали тайную поездку Савченко в Минск для возможной встречи с Захарченко и Плотницким

Об этом сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала «112 Украина».

Читайте также"Утешила": Савченко в Раде пожала руку Новинскому (фото)

«СБУ не была предупреждена Надеждой Савченко об этой поездке... Мы собираем информацию, связанную не только с поездкой Надежды Савченко в Беларусь, но и с поездками других политиков в другие страны. Все, что связано с темой освобождения заложников, для нас очень актуально. Мы эту информацию будем проверять и выяснять подробности, в том числе и с Надеждой Савченко», - сказал он.

Как сообщали некоторые СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.